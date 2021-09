Paolo Bonolis: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, programmi, patrimonio, Instagram, Da Grande

Sta per arrivare finalmente su Rai 1 un nuovo show, Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan. Tra canti, performance emozionanti, esibizioni e balli, saranno tantissimi gli ospiti che accompagneranno il conduttore in questo viaggio. Per la prima puntata in onda stasera, domenica 19 settembre, sarà presente anche Paolo Bonolis, che delizierà il pubblico con un divertente dialogo sull’età adulta e il suo avanzare!

Paolo Bonolis: chi è, anni, carriera

Paolo Bonolis è nato il 14 giugno 1961 sotto il segno dei Gemelli a Roma. I suoi avi avevano radici in Romania ed il loro cognome era originariamente Bonoli, che acquisì poi una s quando la famiglia si trasferì in Sardegna. Paolo è figlio unico ed è nato da Silvio che trasportava burro ai mercati generali e da Luciana, di origine salernitana che lavorava come segretaria in un’impresa di costruzioni. Paolo si è diplomato al liceo classico, si è iscritto a Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ma dopo tre esami si è trasferito a Scienze Politiche, senza però mai completare gli studi. Ha cominciato la sua carriera nel 1980 in Rai, per poi passare nel 1982 sulla neonata emittente privata Italia 1. Ha condotto svariati programmi di successo per le reti Mediaset e Rai ed ha condotto anche il Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009.

Paolo Bonolis: la vita privata, gli amori, figli, chi è Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Laura Freddi, conosciuta nell’ambito della trasmissione televisiva Non è la Rai. Dal 1997 è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva: è diventata sua moglie nel 2002 e i due hanno tre figli – Silvia, Davide e Adele.

Paolo Bonolis: curiosità, tutto quello che non sai

Paolo è noto per la sua parlantina che gli ha permesso di aggiudicarsi anche un Guinnes World Record nel 2010 per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto. Era balbuziente, ma a 12 anni, grazie alla recitazione, è riuscito a sconfiggere le balbuzie. Paolo Bonolis è il conduttore più pagato della televisione italiana: attualmente il suo stipendio con Mediaset si aggira intorno ai 9 milioni di euro l’anno. Tifa Inter e ha partecipato come presentatore alla festa ufficiale per il quindicesimo scudetto neroazzurro e come speaker alla partita Inter-Siena del 2008. Una sua prozia, Adele Bonolis, è stata dichiarata serva di Dio ed è in via di beatificazione. Paolo è agnostico. Inoltre, Bonolis, sta per pubblicare il suo amato libro ‘Perché parlo da solo’