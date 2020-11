Paolo Brosio: chi è, età, Maria Laura De Vitis, peso, Live Non è la D’Urso, vita privata

Paolo Brosio: chi è, età, Maria Laura De Vitis, peso, Live Non...

Paolo Brosio torna protagonista a Live Non è la D’Urso il programma della domenica sera condotto da Barbara D’Urso. L’appuntamento è per stasera, domenica 22 novembre 2020, su Canale 5 a partire dalle 21.20. L’argomento è scottante: la sua nuova fiamma, Maria Laura De Vitis, ha già un altro uomo?

Paolo Brosio: chi è, età, carriera

Paolo Brosio è nato ad Asti il 27 settembre 1956, sotto il segno della Bilancia. Conduttore, ma anche giornalista e scrittore, Paolo ha raggiunto la popolarità come inviato speciale del TG4 nei primi anni ’90 e poi come ospite e inviato fisso di diverse trasmissioni di successo, tra cui: Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi 4, Stranamore, Domenica In.

Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università di Pisa e a soli 22 anni ha cominciato la gavetta nel mondo della carta stampata: ha collaborato con il quotidiano La Nazione di Firenze e ha lavorato come ufficio stampa per la squadra Pisa Calcio.

Vita privata, matrimoni

Si è sposato due volte, e l’ultimo matrimonio risale al 2004 ed è durato circa quattro anni. La sua seconda ex moglie è la modella cubana Gretel Coello. Paolo Brosio non ha figli. Dopo il divorzio, il giornalista ha vissuto un periodo di smarrimento, ma è nel 2008 che riscopre la fede in Dio. Si è confessato, è andato a Medjugorje e ha riallacciato il rapporto con la madre, incrinato da diversi anni.

Paolo Brosio: curiosità