Paolo Hendel, chi è la moglie: età, lavoro, figlia

Tutto pronto per una nuova, imperdibile e frizzante puntata di Oggi è un altro giorno! A partire dalle 14 su Rai 1 Serena Bortone è pronta ad entrare nelle case del suo affezionato pubblico e regalare loro un momento di gioia e spensieratezza. Come sempre, gli ospiti che si avvicenderanno nel suo salotto non mancheranno. Tra di loro anche il comico e cabarettista toscano Paolo Hendel. Se la sua biografia e carriera professionale solo alquanto note, cosa sappiamo invece di sua moglie, della donna che ha fatto breccia nel suo cuore? Ecco qualche informazione su di di lei!

Chi è la moglie di Paolo Hendel

Non sono molte le informazioni circa la vita privata del comico e cabarettista toscano Paolo Hendel. Rispetto a sua moglie, la donna che ha fatto breccia nel proprio cuore e con la quale ha deciso di trascorrere la sua vita, sappiamo che Paolo ha sposato una donna di Nome Valeria. I due sono inseparabili e dal loro amore è nata una figlia di nome Marta. Una gioia indescrivibile per la coppia e per Hendel stesso, diventato papà all’età di 54 anni e che nel corso di un intervista si è detto letteralmente ‘rincretinito’ dall’inaspettata paternità. Un incontenibile gioia ha dunque pervaso la coppia a seguito della nascita di Marta che li ha resi ancora più uniti e complici.

La carriera di Paolo Hendel

Paolo Hendel è nato a Firenze il 2 gennaio del 1952 ed è del segno del Capricorno. Laureato in lettere, ha iniziato la sua attività di cabaret a trent’anni. Brillante la sua carriera in teatro, tra i suoi spettacoli più importanti ricordiamo: Navigator e Via Antonio Pigafetta. Numerosi i successi professionali che costellano ne costellano la carriera. Ricordiamo tra gli altri: la partecipazione al programma Banane di Fabio Fazio, la partecipazione a Mai dire gol della Giallappa’s band dove nasce il personaggio di Giancarlo Pravettoni nonché il ritorno in tv proprio di tale personaggio che nel 2012, ogni settimana, è ospite fisso della trasmissione L’ultima parola condotta da Gianluigi Paragone ed in onda su Rai 2. Questi solo alcuni, sintetici esempi della poliedrica carriera artistica di Paolo Hendel.