Paolo Limiti, chi è l’ex moglie: età e vita privata

È tutto pronto per una nuovissima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, che oggi manderà in onda una puntata speciale dedicata al suo amico e mitico paroliere Paolo Limiti. In studio ci sarà anche Justine Mattera, la sua compagna di vita e ex moglie. Siete curiosi di saperne di più su di lei? Ecco chi è e cosa fa nella vita oggi.

La vita privata di Paolo Limiti

Paolo Limiti ha segnato la storia della tv italiana come paroliere, conduttore televisivo, autore e cantante. Della sua vita privata non ha mai voluto raccontare troppo. Era molto concentrato sulla sua carriera e i suoi obiettivi, gli piaceva divertirsi senza impegno. Soltanto negli ultimi anni la sua vita amorosa è finita sotto le luci dei riflettori perché si è innamorato e poi sposato nel 2000 con Justine Mattera. Una ragazza italo-americana molto più giovane di lui che faceva la valletta in molte delle sue trasmissioni. La storia d’amore fece subito un gran scalpore perché lui era nato nel 1940 e lei nel 1971, con trent’anni di differenza.

Chi è l’ex moglie Justine Mattera: età e lavoro

La domande è: chi è Justine Mattera? Una ragazza nata a New York il 7 maggio 1971 che oggi ha 51 anni ed è una showgirl, ma in gioventù aveva aspirazioni molto diverse. Dopo le scuole superiori si laurea a Stanford in Letteratura italiana e inglese. Nel 1994 si trasferisce a Firenze per proseguire i suoi studi in letteratura italiana e storia dell’arte all’università del capoluogo toscano. Durante uno dei suoi viaggi a Milano incontra Paolo limiti, che la nota subito per la sua fortissima somiglianza con Marylin Monroe. Lei ha sempre preferito e avuto uomini più grandi di lei e fra i due scatta subito la scintilla. Convolano a nozze nel 2000 e sembrano felicissimi e innamorati, ma qualcosa non va come previsto perché dopo soli due anni prendono strade diverse.

Le cause della separazione

Il matrimonio è durante soltanto due anni e lei ha dichiarato che le cause sono attribuibili alla differenza d’età, che dopo un po’ ha iniziato a pesare e ha reso la relazione insostenibile. Soprattuttoperché lei desiderava ardentemente un figlio, mentre lui no. Infatti, Paolo non ha mai avuto figli. Così, nel 2002 si sono separati, lei aveva 31 anni e lui 62. Nonostante la separazione, i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti fino alla morte di Paolo. Ancora oggi lei lo ricorda con gran tenerezza nonostante sia sposata con un’altra persona e abbia avuto i figli che tanto desiderava. La sua riconoscenza e l’affetto sono sempre rimasti intatti: “Mi ha lasciato un mestiere, una professione”, ha dichiarato. Justine ad oggi è una showgirl con un profilo Instagram seguito da oltre 572mila followers.