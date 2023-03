Paolo Limiti: chi era, età, carriera, moglie e figli, come è morto, tomba

È tutto pronto per una nuovissima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, oggi ci saranno dei momenti davvero speciali perché verrà ricordato il mitico paroliere Paolo Limiti. In studio ci saranno Justine Mattera, la sua compagna di vita e anche Giovanna, la storica amica. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi era Paolo e come ha segnato la storia della tv italiana.

Chi era Paolo Limiti: età e carriera

Paolo Limiti nacque a Milano l’8 maggio del 1940 ed è venuto a mancare il 27 giugno del 2017 all’età di 77 anni. Ha segnato la storia della tv italiana come paroliere e conduttore televisivo. Non solo, ha avuto un percorso anche come cantante con la stesura del grande musical “Carmen Pop” e ha collaborato con grandi artisti e artiste: Albano e Romina, Mia Martini e Mina. Tuttavia, per gran parte della sua vita ha lavorato alla Rai come autore e regista, per poi dedicarsi anche alla conduzione. Insomma, un uomo dalle mille risorse e passioni. Lo abbiamo visto al timone di numerosi programmi, tra cui:

E l’Italia racconta

Paolo Limiti show

Supersera

Domenica In

Rischiatutto

Vita privata: moglie e figli

La vita privata di Paolo Limiti non è mai stata di dominio pubblico, soltanto negli ultimi anni della sua vita ha lasciato trapelare alcune informazioni. Nel 2000 si è sposato con Justine Mattera, una ragazza molto più giovane di lui che faceva la valletta in molte delle sue trasmissioni. Tuttavia, il matrimonio è durante soltanto due anni, perché lei desiderava ardentemente un figlio, mentre lui no. Infatti, Paolo non ha mai avuto figli. Nonostante le divergenze di vedute, i due si sono separati, ma sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

Le cause della morte

Il grande paroliere e conduttore Paolo Limiti è morto all’età di 77 anni e la sua tomba si trova presso il cimitero di Lambrate a Milano. Le cause della morte sono state attribuite al tumore al cervello che gli era stato diagnosticato l’anno prima. Se n’è andato durante una tranquilla giornata che stava trascorrendo nella sua casa di Milano lasciando un grande vuoto in tutti i suoi fan.