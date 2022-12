Paolo Panelli: chi era, carriera, film, programmi tv, chi era la moglie Bice Valori, la figlia Alessandra e come è morto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Alessandra Panelli, che sarà in studio per ricordare i suoi genitori, Paolo Panelli (noto attore, comico e conduttore tv) e Bice Valori, un’attrice brillante. Lei ripercorrerà la carriera della mamma e del papà, poi parlerà del suo lavoro. E dei suoi successi.

Dagli esordi al debutto di Paolo Panelli

Paolo Panelli è nato a Roma il 15 luglio del 1925 ed è morto nella Capitale il 19 maggio di 25 anni fa, nel 1997. Lui è stato un noto attore, comico, conduttore tv. Sappiamo che ha iniziato la sua carriera al teatro, dopo il diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, poi ha mosso i primi passi sul palcoscenico come attore nel teatro di rivista. E ha debuttato nel 1946 con Il giardino dei ciliegi: ha lavorato al Teatro Piccolo di Roma fino al 1951, si è dedicato molto alla radio e al piccolo schermo. E ha ottenuto enorme successo con le commedie musicali della ditta Garinei e Giovannini: ricordiamo, tra le tante, Buonanotte Bettina, L’adorabile Giulio. Nel 1959, invece, Panelli ha vinto il microfono d’argento come miglior personaggio tv dell’anno per la conduzione di Canzonissima. Nella sua brillante carriera è stato ospite di molte trasmissioni, come Studio Uno. E ha spesso mostrato anche le sue doti di attore comico, a volte dissacrante.

Il lavoro al fianco della moglie Bice Valori

Paolo Panelli ha lavorato molto al fianco della moglie, l’attrice Bice Valori: con lei è stato protagonista di molte trasmissioni dal 1952, anno in cui i due si sposarono, fino al 1980, data della morte di lei. Tra questi programmi vanno ricordati:

Speciale per noi

Più di cosi

Ma che sera.

Paolo Panelli è stato anche interprete, come caratterista, di numerose pellicole. E ricordiamo:

Noi duri

L’assassino

Il conte Tacchia

Sing Sing

Questo e quello

Grandi magazzini

Splendor di Ettore Scola, con cui ha ottenuto una candidatura come miglior attore non protagonista ai David di Donatello 1989.

Importante anche la sua partecipazione al film Parenti serpenti.

Come è morto, tomba

Paolo Panelli è morto il 19 maggio del 1997, all’età di 71 anni, nella sua città, nella sua Roma, stroncato da un edema polmonare. I funerali si sono svolti presso la Chiesa di Santa Maria Regina Apostolorum, nel quartiere Prati, dove ha vissuto per anni, ed è stato tumulato nel cimitero Flaminio Prima Porta.

Chi è la moglie Bice, figlia Alessandra

Paolo Panelli è stato a lungo sposato con la meravigliosa attrice Bice Valori: i due sono convolati a nozze nel 1952 e il loro amore è durato fino al 1980, quando la donna poi purtroppo è morta. Dalla loro storia, nel 1957, è nata la figlia Alessandra, che ha partecipato con il padre, negli anni ’80, allo spettacolo teatrale Per quanto e alla trasmissione radiofonica Varietà varietà. Bice Valori, sua moglie, era una nota attrice, comica e conduttrice tv, figlia del giornalista e scrittore Aldo Valori. Alessandra, invece, ha seguito le orme dei genitori: oggi è un’attrice, regista e docente (presso il centro sperimentale di Cinematografia), molto attiva soprattutto in televisione e in teatro.