Parven Dusanj, chi è la moglie di Kabir Bedi: età, lavoro, Instagram e vita privata

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Siamo pronti a scoprire tutte le informazioni e i colpi di scena sulla casa più spiata e chiacchierata di sempre. Tra i partecipanti anche Kabir Bedi, il famoso volto di Sandokan. Conosciamo meglio sua moglie, Parveen Dusanj!

Chi è, età, vita privata, tutto sulla moglie di Kabir Bedi

Parveen Dusanj è nata nel Regno Unito nel 1976: è prossima a compiere 46 anni e ha ben 29 anni di differenza con sui marito, Kabi Bedi. Nonostante questo e la disapprovazione della famiglia, però, la donna è più che innamorata del marito. Ha studiato Economia Politica all’università. E’ molto interessata alle problematiche sociali, particolarmente coloro che maggiormente hanno bisogno di aiuto come gli ultimi e gli invisibili della società. Lavora nel sociale per il governo britannico e fa parte del consiglio di amministrazione delle Medway Huma Rights and Equality Council. Viene anche eletta vice-presidentessa di una società che tratta di rilevanza sociale. Non solo: ha anche fondato un gruppo teatrale, proprio nel Regno Unito.

Parveen e Kabir

Parveen non è stata l’unica moglie che Kabi ha avuto. L’uomo, infatti, è stato spostato ben quattro volte prima di convolare a nozze con lei. La proposta è stata fatta dall’attore sulla scalinata di Piazza di Spagna a Roma. Sebbene fossero una coppia dal 2006, Kabir ha aspettato ben dieci anni, il 2016, prima di fare il grande passo. Il loro amore è più saldo che mai, sebbene non siano mancate le situazioni un po’ strane, come la richiesta fatta da Kabir a Parveen circa il cambiare nome. Infatti, proprio fino al 2005, l’attore aveva avuto una relazione con un’attrice indiana, Parveen Babi, scomparsa proprio l’anno prima che si frequentasse con l’attuale moglie. Kabir, perciò, avrebbe chiesto alla nuova compagna di cambiare nome, ma ha ricevuto un rifiuto.

Parveen Dusanj: Instagram

Parveen è molto attiva sui social: il suo account instagram, @parveenhq conta oltre 5mila iscritti!

(Foto Instagram Parveen Dusanj)