Patrizia Carrano: chi è, età, carriera della scrittrice, libri e marito

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la giornalista e scrittrice Patrizia Carrano, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi alle collaborazioni con i giornali

Patrizia Carrano è nata a Crespano del Grappa il 27 aprile del 1946 ed è una nota giornalista, scrittrice, autrice radiofonica e sceneggiatrice. Ha trascorso la sua infanzia a Venezia, senza andare a scuola, poi quando i genitori si sono separati lei si è trasferita a Roma, dove ha sostenuto l’esame di ammissione alla prima media. A 17 anni, però, ha lasciato il liceo per sposarsi e a 19 ha iniziato a lavorare a Noi Donne, un settimanale dell’Udi, diretto da Miriam Mafai, che è diventata sua mentore e madre culturale.

Da lì ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro e ha collaborato con Panorama, Tempo illustrato, Amica, Max, Tango e numerose testate. Ma non solo. È stata anche la firma di Sette, il Magazine del Corriere della Sera e per circa vent’anni ha partecipato a una trasmissione quotidiana del festival del cinema di Venezia.

Il debutto come autrice

Come autrice Patrizia Carrano ha debuttato nel 1977 con la Guaraldi Editore, con Malafemmina, un saggio sulla donna nel cinema italiano. Nel 1978, poi, ha firmato Le signore grandi firme, dieci interviste alle più note giornaliste italiane, mentre nel 1982 ha pubblicato La Magnani. Il romanzo di una vita, una biografia che ha conquistato la stima del grande Federico Fellini. A questo è seguito Stupro. Il romanzo verità di una ragazza e dei suoi quattro violentatori, che ha ricostruito l’odissea di una ragazza violentata da un gruppo di padri di famiglia. E ancora, Baciami stupido, una sorta di contro-galateo amoroso, mentre nel 1992 è uscito il suo primo romanzo, Cattivi compleanni.

La scrittrice, poi, ha deciso di abbandonare i temi della condizione femminile e ha scritto L’ostacolo dei sogni, un romanzo che ha come protagonista un cavallo davvero esistito. Nel 2000, infatti, si è dedicata al romanzo storico e ha pubblicato Illuminata. Storia della prima donna laureata del mondo.

Tutti i suoi libri di successo: l’elenco

Malafemmina , la donna nel cinema italiano;

, la donna nel cinema italiano; Le signore Grandi Firme;

La Magnani. Il romanzo di una vita;

Stupro. La vera storia di una ragazza e dei suoi quattro violentatori , Milano, Rizzoli, 1983.

, Milano, Rizzoli, 1983. Baciami stupido. Manuale di comportamento amoroso;

Una furtiva lacrima;

Cattivi compleanni;

L’ostacolo dei sogni;

L’età crudele;

Notturno con galoppo;

A lettere di fuoco;

Illuminata;

Le armi e gli amori;

Le scandalose;

Campo di prova;

Donna di spade;

Un ossimoro in Lambretta. Labrinti segreti di Giorgio Manganelli;

Banco di prova. Indagine su un delitto scolastico;

A sinistra in fondo al corridoio.

Il lavoro in radio e dietro le quinte in tv

Patrizia Carrano ha lavorato anche molto spesso ai microfoni di Radio 2, mentre per Rai 1 ha scritto diverse fiction, tra cui Assunta Spina e Butta la Luna, 8 puntate che hanno ottenuto una media del 28% di share.

Chi è il marito di Patrizia Carrano

Ma veniamo alla vita privata. Patrizia Carrano si è sposata molto giovane, quando aveva 17 anni. Poi, dopo la separazione, si è unita a Nanni Loy, con cui ha vissuto circa 10 anni.

Chi è Nanny Loy

Nanni Loy è nato a Cagliari il 23 ottobre del 1925 ed è morto a Fiumicino il 21 agosto del 1995: è stato un noto regista, sceneggiatore, autore e attore, famoso per aver introdotto in Italia la telecamera nascosta nel suo programma tv Specchio Segreto, per la Rai nel 1964.