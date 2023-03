Patrizia Carrano, chi è la scrittrice: età, carriera, libri, Anna Magnani

Patrizia Carrano è una scrittrice italiana, nota anche per aver scritto un libro su una delle attrici italiane più famose: ‘Titto su Anna Magnani’. Quello per il mondo del cinema è un interesse molto spiccato per l’autrice che ha scritto anche: ‘Malafemmina, la donna nel cinema italiano’ e un’altra opera dedicata all’attrice romana scomparsa per un tumore a soli 65 anni: ‘La Magnani. Il romanzo di una vita’. Ma chi è Patrizia Carraro? Conosciamola meglio…

Chi è Patrizia Carraro?

Patrizia Carraro è nata a Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, il 27 aprile del 1946. Dopo aver trascorso la sua infanzia a Venezia, si è trasferita a Roma dove vive e lavora tuttora. A soli 17 anni la sciato la scuola per sposarsi, seppure dopo soli due anni ha ripreso in mano la sua carriera professionale per diventare giornalista e scrittrice. Ha collaborato con il settimanale ‘Noi donne’, con Panorama, Max, Il Tempo, Amica, Sette, Tango e il magazine del Corriere della sera.

Vita privata

Della vita privata della scrittrice si da davvero poco, solo che si è sposata a 17 anni. Non si conosce il nome dei figli o dell’ex marito. Dopo questa prima grande storia d’amore la Carraro è stata legata al regista e attore Nanni Loy morto a Fiumicino il 21 agosto del 1995.

Il libro dedicato ad Anna Magnani

Una delle sue opere di maggior successo è proprio quella dedicata all’attrice romana: “Tutto su Anna Magnani”: la storia di un’icona che ha caratterizzato il cinema italiano del secondo Novecento. Un testo molto apprezzato nel quale la scrittrice ripercorre non solo e semplicemente la vita dell’attrice, ma la persona. I tratti caratteriali di un’artista straordinaria.

Una personalità estremamente versatile quella di Anna Magnani, che emerge dal testo della Carraro, che sembra essere riuscita a coglierne le contraddizioni oltre che i pregi. Un racconto ricco di notizie, in cui viene sottolineata una donna forte, capace di interrompere relazioni quando non vanno più; ma al tempo stesso fragile portata a rifugiarsi in un suo mondo interiore, nei momenti difficili. E il suo amore per quell’unico figlio avuto dall’attore Seraro, un uomo che ha sempre negato questa paternità, dalla quale anzi, fuggì. Ma i rapporti d’amore di Anna Magnani sono stati sempre complicati, anche quello con il marito Goffredo Alessandrini con il quale ha mantenuto un legame anche dopo la separazione. Ma sono stati diversi gli amori dell’attrice, trai quali anche Roberto Rossellini e tantissimi gli amici che hanno costruito con Anna una ‘famiglia’: De Sica, Visconti, Zampa, Castellani, Monicelli, Pasolini, Fellini e tanti altri ancora…