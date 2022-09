Paul Mazzolini, chi è Gazebo: età, carriera, canzoni, moglie, figli, foto e Instagram

Torna, come ogni giorno che si rispetti, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Paul Mazzolini, in arte Gazebo, il noto cantante, musicista, arrangiatore e produttore, che si racconterà a cuore aperto: dagli esordi alla carriera fino alla sfera sentimentale.

Gli esordi e il successo di Gazebo

Paul Mazzolini, in arte Gazebo, è nato a Beirut il 18 febbraio del 1960, figlio di un diplomatico friulano e di una cantante statunitense. Ha vissuto in Giordania, Danimarca, Francia per via del lavoro del padre, poi si è stabilizzato a Roma, dove ha iniziato a suonare la chitarra e a studiare. Ha mosso i primi passi spaziando tra vari generi, tra cui jazz, rock, punk rock: fondamentale, per lui, è stato l’incontro con Paul Micioni, che ha prodotto il singolo Masterpiece, brano di successo del 1982. Da lì, poi, un successo dopo l’altro.

Le sue canzoni più famose

Tra le sue canzoni più famose, ricordiamo:

Masterpiece

I Like Chopin

Lunatic

Dolce Vita

Fire

Queen of Burlesque

Blindness

Nel 1984 ha pubblicato il suo terzo album, poi Gazebo ha iniziato a lavorare come produttore e arrangiatore. Tra l’altro, i brani I Like Chopin e Dolce Vita sono stati inseriti nella colonna sonora del primo film Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, il primo cinepanettone italiano.

Le partecipazioni in tv

Gazebo nel 2001 ha partecipato alla trasmissione La Notte vola, dove è arrivato in finale, poi nel 2020, in piena pandemia, ha pubblicato una versione inedita di I Like Chopin, questa volta dedicata a medici e infermieri. Nel 2021, invece, è stato ospite del programma di Amadeus Arena Suzuki su Rai e il 15 luglio del 2022, quindi recentemente, lo abbiamo visto nel programma TOP 10, quello condotto da Carlo Conti.

Chi è la moglie, figli

Gazebo è legato sentimentalmente a una donna, che si chiama Maria, conosciuta alla fine degli anni ’80. Dal loro amore sono nati due figli, Gabriel ed Eva, ma il cantante e produttore ha sempre preferito tenere lontana dai riflettori la vita privata!

Gazebo punta tutto su Instagram

Gazebo ha un profilo Instagram e con l’account @gazeboofficial vanta oltre 8 mila followers.