Paura per Donatella Rettore positiva al Covid: “Spero di farcela, ho un’altra malattia”

Donatella Rettore ha contratto il Covid. Ad annunciarlo lei stessa con un post su Instagram. Proprio ora che aveva iniziato a riprendere le date del suo tour che, purtroppo, ha dovuto necessariamente interrompere. “Non sto bene, non ha altro da aggiungere. Spero di farcela”.

Donatella Rettore positiva al Covid

“Non poteva mancare e proprio adesso sono positiva al Covid e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… Vi abbraccio”. Con questo semplice messaggio la Rettore ha voluto comunicare ai fan che deve necessariamente interrompere il tour. Tantissimi i messaggi delle persone che le stanno accanto che non vedono l’ora di vederla sul palco. E in tantissimi si sono preoccupati sapendo di un’altra malattia che la cantante ha da quando aveva 29 anni.

La malattia di Donatella Rettore

L’artista soffre di talassemia, una malattia rara del sangue che può provocare una anemia cronica. Purtroppo l’artista, due anni fa, ha dovuto lottare contro un mostro gigante: il cancro al seno. Una vita difficile, dura che più volte ha messo alla prova la cantante diventata esempio di forza e di rivincita.