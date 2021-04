Pelé a Che Tempo Che Fa: chi è, età, carriera, malattia, Instagram

Torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa. Tra gli ospiti di stasera, domenica 11 aprile, la leggenda del calcio mondiale Pelè, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detentore del Guiness World Record per il maggior numero di gol segnati.

Pelé: chi è, età, carriera

Pelé, all’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, è nato a Tres Coracoes il 23 ottobre del 1940 ed è un famosissimo calciatore brasiliano, ora dirigente sportivo.

E’ il Calciatore del Secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l’International Federation of Football History & Statics. Pallone d’oro FIFA del secolo ed è l’unico calciatore al mondo ad aver ricevuto il Pallone d’oro FIFA onorario. E’ stato anche nominato Atleta del secolo nel 1999 dal CIO.

Tra l’altro, è l’unico ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio e il suo gol realizzato alla Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del Mondo FIFA. Pelé è stato dichiarato Tesoro nazionale dal Presidente del Brasile Janio Quadros e nel 2011 Patrimonio storico sportivo dell’umanità.

Dopo il ritiro, Pelé ha pubblicato varie autobiografie e ha recitato in diversi documentari.

Pelé: malattia

Nel 2014 il grande campione è stato ricoverato in ospedale per via dei calcoli renali presenti nell’uretra e nella vescica, oltre che per un’infezione urinaria. E’ stato dimesso il 9 dicembre, poi nel maggio del 2015 è stato operato alla prostata.

Pelé: Instagram

Seguitissimo su Instagram. Con l’account @pele vanta oltre 6 milioni di followers.