Peppe Quintale, chi sono moglie e figli: età, lavoro, oggi, vita privata

Nuovo imperdibile appuntamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 14.00. Tra gli ospiti ci sarà anche il noto comico Peppe Quintale. Sarà un’occasione per conoscerlo più da vicino anche in merito ai suoi progetti più recenti; ma, siamo sicuri, ne sapremo di più anche sulla sua vita privata. Peppe Quintale infatti è sposato? Ha figli? Cerchiamo di approfondire l’argomento con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla moglie del comico Peppe Quintale, figli

Il suo vero nome è Giuseppe Quintale ed è nato a Napoli il 4 agosto 1963. Oggi pertanto ha 59 anni. E’ un comico, conduttore televisivo, attore e direttore artistico italiano. Lo troviamo negli anni anche in programmi e in format di successo come l’Isola dei Famosi, dove ha partecipato come concorrente nel 2008 (quando ancora era trasmesso dalla Rai), Le Iene e Quelli che il calcio. Recentemente ha preso parte al talent di The Voice Senior entrando nel team di Clementino e venendo poi eliminato nella fase dei Knock out. Vanta anche una partecipazione nel film Tifosi di Neri Parenti. Negli anni ’90 ha lavorato anche al fianco di Fiorello e Marco Baldini. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? In realtà molto poco. Non è chiaro infatti se, ad oggi, il comico sia sposato o meno. O comunque se abbia una relazione sentimentale. Stesso discorso per eventuali figli o figlie: di questo pare non esserci proprio traccia sul web!

Instagram, Peppe Quintale sui social

Per saperne di più vi segnaliamo intanto il suo profilo ufficiale Instagram: Peppe Quintale è infatti presente con l’account Peppe Quintale (@peppequintale) che ad oggi vanta circa 2.500 followers. Che in qualche scatto si celi allora qualche indizio sulla sua vita privata? Chissà