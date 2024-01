Perché Claudio Baglioni si è ritirato: fan spiazzati

A sorpresa, il cantautore romano Claudio Baglioni annuncia il ritiro per il 2026 durante la conferenza stampa di “Atuttocuore”.

Annuncio shock di Claudio Baglioni nella giornata di ieri pomeriggio, sabato 20 gennaio 2024. Il cantautore durante la conferenza stampa del tour musicale “Atuttocuore”, ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dalle scene musicali e pubbliche nei prossimi 1000 giorni. L’autore romano ha infatti preannunciato di voler smettere di fare musica entro la fine del 2026.

Il cantautore in conferenza stampa ha motivato la scelta di volersi congedare dalle scene pubbliche, soprattutto pensando di poter “deludere il proprio pubblico” con il passare degli anni. Come sappiamo Baglioni è arrivato a soffiare le 73 candeline e i sessant’anni di carriera musicale, evidenziando come oggi stia toccando l’apice artistico della sua produzione musicale.

I timori di Claudio Baglioni per il futuro

Forse per l’avanzare dell’età anagrafica, Baglioni pensa al calo della qualità musicale nei prossimi anni. Forse il pensiero di poter effettuare lavori ripetitivi in possibili prossimi album, forse solo la consapevolezza di aver sperimentato con successo tutto quello che musicalmente poteva essere possibile con le sue corde vocali e le conoscenze musicali.

Baglioni: “Non voglio diventare una macchietta”

Resta che Claudio Baglioni si è dato altri mille giorni di musica ad alto livello, prima di chiudere definitivamente la sua bottega per la produzione musicale. Il cantautore ha ribadito la volontà di fare progetti musicali stimolanti fino al 2026, lasciando poi le scene pubbliche per evitare che il suo personaggio, tra le colonne portanti della musica italiana, diventi una “macchietta” per le televisioni italiane.

Il tributo della Sony alla musica di Claudio Baglioni

In questi ultimi mille giorni di musica per Claudio Baglioni, dobbiamo aspettarci un nuovo cd del cantautore. Sarà quello prodotto dalla Sony Entertainment, che ha acquistato tutto il catalogo musicale dell’artista romano. Per lui è in previsione un disco che racchiuda al suo interno la leggendaria carriera del cantautore, fatta di sessant’anni di musica leggera italiana.