Perché Fuori dal Coro di Mario Giordano stato sospeso? Chiusura anticipata, ecco perché e cosa è successo

Non si fa altro che parlare di Mario Giordano e del suo programma ‘Fuori dal Coro’. O forse suo ‘ex’ programma perché pare che Mediaset abbia deciso di chiudere anticipatamente la trasmissione di attualità di Rete 4, quella che ormai da anni andava in onda ogni martedì. Si tratta di una pausa o di una cancellazione definitiva? È questo quello che si domandano i telespettatori, ma fonti vicine al Fatto Quotidiano hanno spiegato che Fuori dal Coro è stato sospeso. E non chiuso per sempre.

Perché Fuori dal Coro è stato sospeso per tre mesi

Come ha spiegato il sito ‘Calcio e finanza’ Fuori dal Coro è stato sospeso, almeno per tre mesi. Il programma, infatti, chiuderà anticipatamente e saluterà il pubblico il prossimo 15 novembre e non il 13 dicembre, come originariamente previsto. Il motivo, però, ancora non è del tutto chiaro, eppure Mario Giordano piace, lui che fa politica e cronaca con una narrazione tutta sua.

Ragioni economiche alla base?

Alla base della chiusura anticipata, però, ci sarebbero delle ragioni di natura economica. E costi troppo elevati. Per il cast fisso, tra ballerini e cantanti, e sketch che fanno divertire e indignare. Quello che è certo, però, è che Mario Giordano mancherà a molti e ne è la dimostrazione l’hashtag #iostoconmariogiordano, che sui social è diventato presto virale. Con la speranza di molti che sia solo un arrivederci. E non un addio!