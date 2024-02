Perché la vittoria a Sanremo di Angelina Mango potrebbe essere annullata

Diverse le segnalazioni di artisti e telespettatori che avrebbero evidenziato malfunzionamenti del televoto nell’ultima serata di Sanremo. Il Codacons sul piede di guerra: “Monitoreremo la situazione”

Implode il televoto di Sanremo nell’ultima serata del Festival. Laddove i telespettatori si sono risentiti della mancata conferma sulla registrazione delle loro preferenze via sms, il Codacons ha già anticipato di voler indagare sui malfunzionamenti degli sms per votare gli artisti in gara. “Stiamo monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024″, ha fatto sapere il Codacons.

Televoto in tilt: fan impossibilitati a votare alla finale di Sanremo

Decine di voti espressi via sms, senza sapere se sono stati ricevuti o registrati. È il sistema di televoto con cui si sono confrontati la sera del 10 febbraio 2024 migliaia di italiani, impossibilitati a votare i propri artisti. Una situazione sollevata anche dagli stessi concorrenti come Annalisa, Irama ma soprattutto Geolier, arrivato secondo in classifica e il vincitore assoluto del sistema del televoto: con questo metodo ha infatti ottenuto il 60% dei voti da casa.

Voti che, però, molte persone hanno provato a esprimere senza ricevere alcun riscontro. “Ho inviato sei sms ieri, il numero massimo di preferenze che si potevano esprimere erano cinque. Solo questo pomeriggio, a ore e ore di distanza, mi è arrivata conferma dell’avvenuta registrazione dei miei 5 voti, il sesto invece è stato rifiutato come da regolamento”, racconta un telespettatore a Il Corriere della città. La Rai, a margine delle numerose polemiche, ha fatto sapere comunque che “i voti sono stati regolarmente acquisiti, ma il messaggio di conferma è arrivato in ritardo perché Telecom ha dato la priorità all’acquisizione dei voti”, come confermato anche dai dirigenti Telecom.

Codacons sul Televoto: “Da sempre contrati, sistema antidemocratico”

C’è chi, invece, sospetta che i malfunzionamenti siano dovute ad altre ragioni, e che il sistema sia imploso per il numero esagerato di preferenze espresse tramite questo sistema. Fatto sta che il Codacons è deciso a svolgere degli accertamenti, a costo di dover chiedere alle autorità competenti l’annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024 se emergessero delle irregolarità durante le verifiche. Inoltre, l’associazione dei consumatori ha invitato la Rai a riflettere sull’opportunità di abbandonare definitivamente il sistema del televoto giudicandolo “un metodo di raccolta dei voti del tutto antidemocratico, che avvantaggia alcuni artisti a danno di altri.”