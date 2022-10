Perché Nainggolan è stato arrestato in Belgio: ancora guai per l’ex calciatore della Roma

In queste ore, è stato arrestato in Belgio l’ex centrocampista romanista Radja Nainggolan, poiché è stato colto a guidare un automobile con una patente non valida.

L’arresto di Nainggolan

Il giocatore sarebbe stato arrestato mentre guidava la sua Mercedes ad Anversa, all’angolo tra Noordersingel e Schijnpoortweg. Il giocatore attualmente in forze alla squadra belga Royal Antwerp FC, a un controllo della Polizia locale avrebbe esposto una patente non valida per girare nella città. Un documento che doveva essere obbligatoriamente rinnovato in Belgio, poiché il giocatore veniva da un divieto di guida per essere stato colto ubriaco al volante nei mesi scorsi. Il rinnovo della patente prevedeva un nuovo esame di guida, che il centrocampista però non ha mai sostenuto.

Ad aggravare la sua situazione e portare all’arresto, ci sono anche dinamiche ben spiegate dal portavoce della Polizia di Anversa, Wouter Bruyns: “Nainggolan è stato arrestato e interrogato. La sua auto è stata sequestrata. Era già venuto alla nostra attenzione il fatto che guidasse anche se non aveva la patente“. Dopo le verifiche messe in atto dal comando di Polizia, il giocatore è stato poi rilasciato.