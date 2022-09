Perché Quarto Grado oggi non va in onda? I motivi e cosa verrà trasmesso su Rete 4

Dopo il successo della scorsa settimana, questa sera i telespettatori di Rete 4 dovranno fare a meno del classico appuntamento del venerdì con Quarto Grado, il programma che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. E che ogni volta si occupa di casi irrisolti, omicidi e gialli.

Perché non si farà Quarto Grado stasera

Questa sera su Rete 4, in vista delle elezioni politiche di domenica, verrà trasmesso il programma di attualità Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Oggi, d’altra parte, è l’ultimo giorno di campagna elettorale, quindi Quarto Grado è stato posticipato e slitta direttamente a venerdì prossimo, 30 settembre.

Chi sono gli ospiti di Zona Bianca

Giuseppe Brindisi, prima dell’inizio del silenzio elettorale, intervisterà il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Ma anche il ministro degli esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, il segretario della Lega Matteo Salvini, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Tra gli ospiti: l’esponente di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini, il deputato del PD Emanuele Fiano, il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova.

Come cambia la programmazione Mediaset per le elezioni

Non è l’unico ‘spostamento’ per le elezioni. Domenica 25 settembre, in prima serata, verrà trasmesso lo speciale Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Che seguirà le ultime fasi di voto fino allo spoglio delle schede, con le proiezioni elettorali di Tecné e collegamento dal Viminale.