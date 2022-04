Phaim Bhuiyan, chi è il giovane attore: età, carriera, biografia, fidanzata, nuovo film e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Phaim Bhuyan, il giovane attore che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Dal Bangladesh all’Italia: i successi e il film Bangla

Phaim Bhuyan è nato a Roma il 31 ottobre del 1995, è originario del Bangladesh e vive nel quartiere di Tor Pignattara. Nella vita è noto per essere un attore, un regista e uno sceneggiature, seppur ancora giovanissimo. Il suo nome, d’altra parte, è facilmente collegabile al film Bangla, di cui è stato autore, regista, sceneggiatore, protagonista. Pellicola prodotta da Fandango e uscita nelle sale nel maggio del 2019. Il film, di cui poi ne è stata tratta anche una serie realizzata per Rai Play, è stato premiato con il Globo d’Oro come miglior opera prima e con il Nastro d’argento per la miglior commedia del 2019.

L’attore l’8 maggio del 2020 ha vinto il Donatello come miglior regista esordiente e nel 2021 è stato inserito nella classifica di Forbes 30 Under 30 Europe.

La serie tv Bangla: dove vederla

Recentemente, il 13 aprile del 2022, su Rai Play è uscita la serie Bangla, composta da 8 episodi, sequel dell’omonimo film del 2019. Le puntate, quindi, sono disponibili in streaming.

La fidanzata e la vita privata di Phaim Bhuiyan

Ma veniamo alla vita privata. In realtà, l’attore è molto riservato e non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. Sembra tutto concentrato sul lavoro e la carriera, poco sulla sfera sentimentale: si lascerà andare oggi ai microfoni di Serena Bortone?

Instagram

L’attore ha un profilo Instagram e con l’account @bhuiyanphaim vanta oltre 1.000 followers.