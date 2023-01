Phil Palmer, chi è il chitarrista: età, carriera, canzoni, chi è la moglie Numa, foto e Instagram

Torna l’appuntamento quotidiano con il salotto del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti ci sarà anche il famoso chitarrista Phil Palmer che racconterà il suo legame (anche sentimentale) con l’autrice e produttrice Numa con la quale è sposata da oltre 10 anni. Ma cosa sappiamo sul musicista? Scopriamolo più da vicino con la scheda a lui dedicata!

Dall’ukulele ai gruppi rock, l’ascesa di Phil Palmer

Il chitarrista è nipote di Ray e Dave Davies dei Kinks, groppo rock formatosi a Londra negli anni ’60 e considerato tra i più influenti in quel periodo. Palmer sin da bambino si dimostra appassionato di musica: all’età di soli cinque anni inizia a suonare l’ukulele. E’ nato a Londra il 9 settembre del 1952, oggi pertanto ha 70 anni. E’ il 1975, quando aveva poco più di 20 anni, che prende parte al suo primo tour mondiale accompagnando David Essex.

Le collaborazioni con i grandi della musica internazionale e italiana

Da lì in avanti si susseguiranno una serie di collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti internazionali. Menzioniamo Frank Zappa, Eric Clepton, Skin, Tina Turner, Bryan Adams, Robbie Williams e potremo continuare per molto altro tempo. Ma anche in Italia il suo nome è accostato ai nostri “mostri sacri” della musica: ci limitiamo a menzionare De Gregori, Lucio Battisti, Max Pezzali, Eros Ramazzotti e Edoardo Bennato ma anche in questo caso potremmo andare avanti quasi all’infinito.

La carriera del chitarrista

Nella sua longeva carriera ha fondato il gruppo Spin 1ne 2wo con Paul Carrack, Steve Ferrone, Rupert Hine e Tony Levin con cui pubblica alcune cover. Nel 2013, tornando all’Italia, collabora con Pino Daniele per il brano Non si torna indietro, quindi due anni più tardi lo troviamo al fianco di Eros Ramazzotti nel world tour 2015-2016. In quegli stessi anni è al fianco della moglie nel progetto Promised Land.

Tre uomini e una gamba

Non tutti sanno che la colonna sonora del celebre film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Tre uomini e una gamba” è sua. La musica fu realizzata insieme a Marco Forni per la pellicola nel 1997.

La vita privata

Come detto la sua sfera sentimentale è legata da tempo al nome di Numa. L’artista, produttrice è nata a Firenze nel 1982 e con il marito condivide il mondo della musica. La coppia è sposata dal 2012 e sta insieme quindi da più di 10 anni. In occasione di un’ospitata in tv nella trasmissione Oggi è un altro giorno il chitarrista, insieme alla compagna, ha raccontato la loro storia d’amore oltre che professionale.

Instagram Phil Palmer

Il chitarrista non ha un profilo Instagram (anche se c’è un profilo privato a suo nome e non sappiamo se sia suo o meno) ma possiede una pagina Facebook – questa sì ufficiale – che aggiorna con regolarità. La potete trovare qui.