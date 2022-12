Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo: chi è, età, carriera, film 2022, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Giovanni Storti è un attore e comico italiano, famoso per far parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre oggi saranno ospiti di Verissimo, salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. E le risate non mancheranno: i comici, infatti, tra un gag e l’altra, presenteranno il loro ultimo film ‘Il grande giorno’, che sarà nelle sale italiane dal prossimo 22 dicembre. A pochi giorni, quindi, dal Natale.

Cosa sappiamo su Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo

Giovanni Storti è nato a Milano il 20 febbraio del 1957 ed è uno dei componenti del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. Sappiamo che ha studiato e si è diplomato presso la scuola di melodramma del teatro arsenale di Milano e che ha iniziato a lavorare prima con Aldo nel duo chiamato I suggestionabili, e poi con l’aggiunta di Giacomo hanno collezionato un successo dopo l’altro. Oltre all’attività di comico, Giovanni ha anche insegnato acrobazia teatrale presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano e nel 1989 è stato il regista dello spettacolo Non parole ma oggetti contundenti.

I film di successo del trio

Tra i film di successo di Giovanni, anche e soprattutto con i suoi due amici e parte del trio, ricordiamo:

Tre uomini e una gamba

Così è la vita

Tutti gli uomini del deficiente

Chiedimi se sono felice

Tu la conosci Claudia?

Il cosmò sul comò

La banda dei Babbi Natale

Il ricco, il povero e il maggiordomo

Odio l’estate

Le voci sole

L’ultimo film è Il grande giorno

L’ultimo film del trio, diretto da Massimo Venier, si intitola Il grande giorno. Si tratta di una commedia, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal prossimo 22 dicembre e che ha come protagonisti Giovanni e Giacomo, legati da un’amicizia di vecchia data. Che sembra indissolubile, almeno fino a quando il matrimonio della figlia di uno con il figlio dell’altro porterà delle complicazioni.

Chi è la moglie, vita privata

Giovanni è sposato con Annita Casolo e dalla loro unione sono nate due figlie, Clara e Mara, le quali sono comparse sul grande schermo in due occasioni: la prima nel film Chiedimi se sono felice, la seconda nel film Il cosmo sul comò, in cui nell’episodio Milano Beach hanno recitato nelle parti delle figlie di Giovanni. Clara, inoltre, ha preso parte anche allo spettacolo The best of Aldo, Giovanni e Giacomo per celebrare i 25 anni di carriera.

Le curiosità

Giovanni è un grande tifoso dell’Inter.

Il comico è un maratoneta e ha partecipato a diverse gare, tra cui una nel Sahara.

Pratica il tai chi presso la scuola Chang di Milano.

Nel 2013 Giovanni ha recitato nel film Ci vuol un gran fisico in coppia con Angela Finocchiaro.

Instagram di Giovanni Storti

Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo ha un profilo Instagram e con l’account @giovanni.storti.ufficiale vanta oltre 360 mila followers.