Giacomo Poretti: chi è, età, trio Aldo Giovanni e Giacomo, curiosità e vita privata

Torna l’appuntamento pomeridiano con Verissimo. Ospiti della puntata in onda oggi, sabato 25 gennaio 2020, il trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. I tre presenteranno il loro nuovo film, prossimamente al cinema, Odio l’estate.

Giacomo Poretti: chi è, età, carriera

Giacomo Poretti, all’anagrafe Giacomino Poretti, è nato a Villa Cortese il 26 aprile del 1956, da una famiglia di operai. Da piccolo ha frequentato l’orario del suo paese e si è subito appassionato al teatro. Tra gli 8 e gli 11 anni ha iniziato a recitare e ha cercato, senza successo, di entrare nella compagnia I Legnanesi. Ha poi abbandonato gli studi da geometra per andare a lavorare in fabbrica come metalmeccanico. A 18 anni, per evitare il servizio militare, è entrato all’Ospedale civile di Legnano come infermiere. Nel frattempo, si è dedicato al cabaret e alla contestazione politica. Nel 1983 si è diplomato alla scuola teatrale di Busto Arsizio e ha esordito sul palcoscenico interpretando Francesco Sforza ne Il conte di Carmagnola. Nel 1984, assieme all’allora fidanzata Marina Massironi, ha fondato il duo Hansel e Strudel. Dopo varie esperienze come capo villaggio in Sardegna, la svolta nella sua carriera arriva quando incontra Aldo Baglio e Giovanni Storti. Ha inizio così la storia del trio comico.

Giacomo Poretti: la vita privata, gli amori

Giacomo Poretti è stato sposato con Marina Massironi attrice che ha collaborato spesso con il trio comico.

Successivamente Giacomo si è sposato con Daniela Cristofori e dalla loro unione è nato un figlio.

Giacomo Poretti: curiosità