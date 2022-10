Marina Massironi: chi è, età, carriera, chi è il marito, oggi, figli, foto, Instagram, Giacomo Poretti

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche due attrici meravigliose, amiche e colleghe insieme a teatro con lo spettacolo ‘Il marito invisibile’. Stiamo parlando di Maria Amelia Monti e Marina Massironi, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Marina Massironi come attrice

Marina Massironi è nata a Legnano il 16 maggio del 1963. Sappiamo che si è diplomata nel 1982 e che ha lavorato per un anno come corrispondente in lingue estere, iniziando nel frattempo a studiare recitazione. Due anni dopo, infatti, ha avuto le sue prime scritture teatrali. Ma il successo vero e proprio come attrice e il debutto è arrivato con Aldo, Giovanni e Giacomo, grazie all’ex marito Giacomo Poretti, membro del trio comico.

Il successo con Aldo Giovanni e Giacomo

Nel 1985 l’attrice ha sposato Giacomo Poretti, conosciuto presso la scuola di teatro di Busto Arsizio. E con lui ha iniziato l’attività cabarettistica. Poi il marito è diventato parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. A partire dai primi anni 1990 e fino all’inizio degli anni 2000 Marina ha lavorato con il trio, prima in tv, poi in teatro e al cinema. Il suo film d’esordio, infatti, è stato proprio Tre uomini e una gamba, poi ha partecipato a Così è la vita e Chiedimi se sono felice.

Il lavoro da doppiatrice e i premi

Nel 1999 la Massironi ha recitato in Fuori dal mondo e nel 2000 ha vinto sia il Nastro d’argento sia il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per Pane e Tulipani. Attrice sì, ma anche doppiatrice televisiva dal 1987: ha prestato la sua voce a Tinetta, una delle protagonista di È quasi magia Johnny.

Chi è l’attuale marito, vita privata

Marina Massironi è stata sposata con il collega Giacomo Poretti, ma dal 1994 è felice al fianco del suo secondo marito Paolo Cananzi, autore e sceneggiatore. La coppia pare non abbia figli.

Instagram di Marina Massironi

L’attrice ha un profilo Instagram e con l’account @marina_massironi vanta oltre 11 mila followers.