Marina Massironi, chi è il marito Paolo Cananzi: età, carriera, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice Marina Massironi, che è in teatro con l’amica e collega Maria Amelia Monti con lo spettacolo ‘Il marito invisibile’. E che oggi si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin: dalla carriera alla vita privata.

Cosa sappiamo sul marito dell’attrice Marina Massironi

Si chiama Paolo Cananzi l’attuale marito di Marina Massironi. Lui è nato a Rimini il 20 dicembre del 1963 ed è un noto autore televisivo e sceneggiatore: ha debuttato nel 1980 come conduttrice radiofonico. Poi nel 1986 ha iniziato a farsi conoscere viaggiando per l’Italia con i suoi spettacolo comici e nel 1988 ha fatto la sua prima apparizione in tv nel programma di Renzo Arbore, Doc. Nel 1990 è stato invitato al Maurizio Costanzo Show e per l’ultima volta è apparso in tv nel 1997, nel programma Mai dire gol. Dal 1998, infatti, si dedica alla scrittura.

Il matrimonio

Marina Massironi è stata sposata con il collega Giacomo Poretti, ma dal 1994 è felice al fianco del suo secondo marito Paolo Cananzi, autore e sceneggiatore. La coppia pare non abbia figli. Ed è molta riservata, non compare sui social. Lo sceneggiatore e autore, infatti, non ha un profilo Instagram, a differenza della moglie, che però condivide molti scatti del suo lavoro. E pochi della vita privata.