Verissimo, anticipazioni sabato 22 e domenica 23 ottobre: chi sono gli ospiti

Come ogni fine settimana Silvia Toffanin è pronta ad aprire le porte del suo salotto, quello di Verissimo, per accogliere nuovi ospiti. E per far vivere ai telespettatori, che seguono la trasmissione da casa, tante emozioni. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che si mettono a nudo e si raccontano a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Stefania Orlando si racconta a Verissimo

Tra gli ospiti di sabato a Verissimo ci sarà Stefania Orlando, la nota showgirl e conduttrice che parlerà in televisione della fine del suo matrimonio. E dei nuovi progetti lavorativi perché dopo un momento buio e difficile, l’ex concorrente del GF VIP, quando Tommaso Zorzi ha trionfato, ha deciso di rimettersi in gioco. E di non mollare.

Tutti gli altri ospiti di sabato 22 ottobre

Tra gli ospiti di sabato anche l’attrice Simona Cavallari, che ora stiamo vedendo nei panni di direttrice di giornale nella serie tv di successo di Canale 5 Viola come il mare.

Heather Parisi e Tina Cipollari a Verissimo

Tra gli ospiti di domenica, 23 ottobre, invece, ci saranno Heather Parisi, che si racconterà a cuore aperto, e Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne.