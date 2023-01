Phil Palmer, chi è la moglie Numa: età, carriera, canzoni, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Phil Palmer, il noto chitarrista che dopo l’intervista a Mal e sua moglie Renata si racconterà ai microfoni di Rai 1. E lo farà parlando sì della sua brillante carriera, costellata di successi, ma anche dell’amore che prova, ormai da anni, per la moglie Numa, nota cantante.

Cosa sappiamo su Numa Palmer

Emanuela Palmer, in arte Numa, è una cantante italiana nata a Roma sotto il segno dei Gemelli. Sappiamo che ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’arte quando era molto piccola: a 6 anni, infatti, ha iniziato a danzare in teatro, poi si è avvicinata alla musica. Nel 1990 è partita per New York, dove ha studiato canto, danza e recitazione, poi ha cominciato a lavorare in Italia come cantante e ballerina. Prima nei musical di Tony Cucchiara, poi per diverse compagnie teatrali.

Premi, riconoscimenti, successi

Numa ha ottenuto diversi riconoscimenti importanti: ha conquistato per ben due volte il secondo posto al Festival della canzone Romana, poi ha vinto l’edizione romana dell’European Live Festival e ha cantato nella manifestazione di Fonopoli di Renato Zero. L’anno importante, però, quello che ha segnato la svolta, è il 2006, quando ha cominciato la sua esperienza artistica al fianco di Phil Palmer, musicista e arrangiatore di fama internazionale. Che è diventato poi suo marito.

La storia d’amore con Phil Palmer

Numa e Phil Palmer, famoso chitarrista jazz e rock britannico, tra i più noti turnisti internazionali, hanno collaborato insieme a diversi progetti musicali. Al fianco di Renato Zero, Pino Daniele, George Michael, Adriano Celentano. E nel 2012, dopo anni di lavoro fianco al fianco, sono convolati a nozze a Roma. E da quel momento non si sono più lasciati: sono complici e innamorati come non mai. Nella vita privata e sul lavoro.

Instagram di Numa Palmer

Numa Palmer ha un profilo Instagram e con l’account @numa_palmer vanta oltre 16 mila followers.