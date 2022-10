Pier Francesco Pingitore: chi è, età, carriera, Bagaglino, teatro, moglie e figli

Tutto già pronto per una nuova saporitissima puntata in compagnia del salotto di Serena Bortone, un angolo mediatico aperto sulla cultura e sull’attualità, tutti i giorni, nel primissimo pomeriggio. Tante le interviste, gli approfondimenti, le tematiche affrontate e, soprattutto, gli ospiti che si alterneranno davanti alle telecamere per raccontarsi. Oggi è una puntata speciale, con un ospite altrettanto speciale: parliamo di Pier Francesco Pingitore. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua biografia e carriera.

Pier Francesco Pingitore: una lunga carriera

Un nome, un idolo. Pier Francesco Pingitore è un drammaturgo, regista, autore di spettacoli televisivi, scrittore, sceneggiatore e molto altro. Certamente, quello che gli riesce meglio è il lavoro per la televisione, avendo regalato alla TV italiana numerosi programmi di intrattenimento come il noto «Bagaglino», per fare un solo esempio su tutti, oltre ad aver scritto comunque numerosi libri, ricevendo premi e critiche positive.

Chi è, dove è nato e gli esordi

Il regista e scrittore nasce a Catanzaro il 27 settembre 1934 e oggi ha 88 anni. È per prima cosa un giornalista professionista regolarmente iscritto all’albo del Lazio, sin dal 1962. I suoi esordi, infatti, sono tutti legati a quel tipo di carriera: inizia scrivendo e collaborando per diverse riviste e giornali. Da qui in poi, inizia ad intuire che la sua grande passione è certamente il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Nell’anno 1965, poi, insieme a Mario Castellacci crea uno dei suoi elementi professionali più prototipici: la compagnia «Il Bagaglino», che diventerà certo una delle più famose nel nostro Paese. Contemporaneamente crea e dirige centinaia di spettacoli per il teatro, ma non solo: anche cabaret e opere di vario genere, curando spesso anche la regia.

L’approdo in televisione e i libri

Dopo il teatro, dopo qualche tempo, arriva anche la televisione, precisamente a partire dagli anni ’90 soprattutto. Nel 1997 dirige anche alcuni film per la televisione. Durante la sua lunga e prolifica carriera ha collaborato con numerosi personaggi dello spettacolo come l’intramontabile Pippo Franco, lo storico presentatore del «Bagaglino», oltre che con Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Oreste Lionello, Valeria Marini, Pamela Prati e tanti altri ancora. Anche le sue opere letterarie hanno ricevuto diverse premiazioni e riconoscimenti. Nell’anno 2013, ad esempio, ha ottenuto il Premio Acqui Storia per il suo libro Memoria del Bagaglino.

Vita privata: moglie e figlia

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, scoprire qualcosa di concreto è davvero difficile. Pier Francesco Pingitore è un uomo molto riservato sul fronte intimo, e ha sempre rifiutato i riflettori quando si è toccato il tema famiglia. Anche sul web, non sono disponibili informazioni a riguardo della sua vita sentimentale, né si conosce l’attuale moglie o compagna del noto drammaturgo. Qualche informazione, tuttavia, la si riesce a ricavare sul conto della figlia Donatella Pingitore. Di lei sappiamo che sarebbe sposata con il Generale di corpo d’armata Vittorio Tomasone, con il quale avrebbe avuto anche un figlio. Dunque, Pier Francesco, tra le altre cose, sarebbe anche nonno ad oggi.