Pierdavide Carone: chi è, età, carriera, canzoni, Sanremo con Lucio Dalla, fidanzata, tumore, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Pierdavide Carone, pronto a omaggiare il grande Lucio Dalla!

Chi è Pierdavide Carone: età, canzoni

Pierdavide Carone è nato a Roma il 30 giugno del 1988 ed è un cantautore italiano, diventato famoso nel 2010 in seguito in alla partecipazione alla nona edizione del talent show Amici. Ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 2012 insieme a Lucio Dalla e si è classificato al quinto posto. Di lui sappiamo che è cresciuto in provincia di Taranto e che nel 2009 ha partecipato ad Amici, dove è arrivato terzo e dove ha ricevuto il premio della critica giornalistica. Da lì un successo dopo l’altro, tra album e singoli.

La partecipazione a Sanremo con Lucio Dalla

Il 15 gennaio del 2012 è stata annunciata la sua partecipazione al 62esimo Festival di Sanremo in coppia con Lucio Dalla, con il brano Nanì. Il cantante si è classificato quinto e contemporaneamente è uscito il suo terzo album prodotto proprio da Lucio Dalla, scomparso a causa di un infarto 12 giorni dopo la kermesse musicale.

Il tumore

Pierdavide Carone il 22 maggio del 2020, dopo una temporanea assenza dalle scene a causa di un tumore trattato e sconfitto con un ciclo di chemioterapia, ha pubblicato il singolo ‘Forza e coraggio’, un brano nato molto prima dell’emergenza sanitaria. Parte dei proventi sono stati destinati all’ospedale Humanitas di Milano.

Chi è la fidanzata, vita privata

Sappiamo che Pierdavide Carone ha avuto una storia d’amore con Grazia Striano, ballerina conosciuta ad Amici. Ora, però, sembrerebbe essere single e dai social non fa trapelare nulla.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @caroneofficial vanta oltre 46 mila followers.