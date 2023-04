Pierfrancesco Pingitore, chi è la moglie: età, lavoro e vita privata

Tutto già pronto per una nuova saporitissima puntata in compagnia del salotto di Mara Venier, un angolo mediatico aperto sulla cultura e sull’attualità, tutti i giorni, nel primissimo pomeriggio. Tante le interviste, gli approfondimenti, le tematiche affrontate e, soprattutto, gli ospiti che si alterneranno davanti alle telecamere per raccontarsi. Oggi è una puntata speciale, con un ospite altrettanto speciale: parliamo di Pier Francesco Pingitore. Parlerà della sua vita privata e della sua famiglia. Ecco chi è sua moglie e tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è la moglie di Pierfrancesco Pingitore?

Pierfrancesco Pingitore ha sempre amato il mondo dello spettacolo, ma ha sempre deciso di non condividere le sue informazioni private con il grande pubblico. Infatti, per quanto riguarda la sua vita privata, scoprire qualcosa di concreto è davvero difficile. Pier Francesco Pingitore è un uomo molto riservato sul fronte intimo, e ha sempre rifiutato i riflettori quando si è toccato il tema famiglia. Anche sul web, non sono disponibili informazioni a riguardo della sua vita sentimentale, né si conosce l’attuale moglie o compagna del noto drammaturgo. Pare che sia sposato con una donna da moltissimi anni, ma la sua identità è segreta e custodita gelosamente.

Vita privata: moglie e figlia

Se delle moglie non sappiamo assolutamente nulla, qualche informazione, tuttavia, la si riesce a ricavare sul conto della figlia Donatella Pingitore. Di lei sappiamo che è sposata con il Generale di corpo d’armata Vittorio Tomasone, con il quale avrebbe avuto anche un figlio. Dunque, Pier Francesco, tra le altre cose, sarebbe anche nonno ad oggi. Pare che la figlia viva a Roma con il compagno, ma non si hanno altri dettagli in merito.

Pierfrancesco Pingitore oggi

Pingitore oggi continua il suo lavoro ed è nella memoria di tutti per essere uno dei padri della satira. In una recente intervista per Il Messaggero ha dichiarato: “L’arma vincente è dire la verità con una risata” e ha raccontato come la satira lo abbia aiutato anche a superare momenti difficili della vita. Non solo: lo aiutano a capire la realtà e la politica, questo è il messaggio che vuole lasciare alle prossime generazioni.