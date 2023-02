Pierluigi, chi è il corteggiatore di Uomini e Donne per Roberta: età, lavoro, sosia di Ricky Martin

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio Roberta di Padua, per lei ci sono due nuovi corteggiatori: Marco e Pierluigi. Ecco cosa sappiamo di loro!

Chi è Pierluigi, il nuovo corteggiatore di Roberta

Oltre a Marco oggi per Roberta c’è anche Pierluigi! L’uomo è apparso gentile, simpatico ed un dettaglio della sua vita non è passato inosservato: essere il sosia di Ricky Martin! L’uomo infatti si diletta anche in delle serate a ritmo di musica ‘impersonando’ la celebre popstar! Tutto lo studio era incuriosito da questa dichiarazione – che, onde evitare fraintendimenti, ha preferito sviscerare subito – e una dimostrazione ‘sul campo’ è presto arrivata. Poco dopo, Pierluigi, si è scatenato al ritmo della musica latina mostrando tutto il suo savoir- faire! Riuscirà a conquistare Roberta?