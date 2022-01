Pierluigi Diaco: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il compagno, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, anche il giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Diaco.

Pierluigi Diaco: chi è, età, carriera

Pierluigi Diaco è nato a Roma il 23 giugno del 1977 ed è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo. Dal 1985 ha militato nell’Azione Cattolica, e nel 1992 è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma. Un giornalista di successo, ma anche ottimo conduttore televisivo. Nel 2019, infatti, ha condotto con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo il nuovo format del pomeriggio di Rai 1, Io e te.

Pierluigi Diaco: chi è il compagno, matrimonio

Pierluigi Diaco il 5 novembre del 2017 si è unito civilmente con il compagno Alessio Orsingher, giornalista di Tagadà di La7.