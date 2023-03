Piero Chiambretti: chi è, età, carriera, La tv dei 100 e uno, oggi, chi è la moglie, figlia, foto e Instagram

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo. Il talk show del sabato pomeriggio su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Per la puntata di oggi gli ospiti saranno davvero tanti. Tra loro c’è anche Piero Chiambretti, pronto a tornare con un nuovo programma intitolato La Tv dei 100 e uno proprio sulle reti Mediaset. Intanto però ripercorriamone insieme carriera e notizie sulla sua vita privata: ecco cosa sappiamo sul conduttore!

Piero Chiambretti, dagli esordi al successo: età e carriera

Piero Chiambretti è nato ad Aosta il 30 maggio del 1956, ma è cresciuto a Torino. Nel 1976 ha cominciato a lavorare come disc-jockey in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche di Torino. Dal 1981 al 1986 ha lavorato come animatore turistico sulle navi da crociera. Ma Piero Chiambretti è nato artisticamente in coppia con Eik Colombardo nel 1977 quando ha condotto sulla televisione privata GRP il programma Non siamo gazzose. La sua prima esperienza da solo è stata in una televisione privata che trasmetteva dal quartiere torinese di Barriera di Milano, Rete Manila 1. Nel 1982 Chiambretti si è presentato in mutande ad un provino e ha vinto il concorso Rai. Nel 1983, infatti, ha esordito su Rai 1, ma il successivo è arrivato nell’autunno del 1987 quando Rai 3 lo ha ingaggiato per il programma Và pensiero. Nel 2003 ha lasciato la Rai per passare a La7. Da settembre 2020, è stato alla conduzione di Tiki Taka- Il calcio è il nostro gioco, in onda in seconda serata su Italia 1. Nel 2023 è partito invece il nuovo programma su Canale 5 dal titolo La Tv dei 100 e uno.

La vita privata, gli amori, figlia

Piero Chiambretti, dopo 7 lunghi anni di fidanzamento, nel 2009 si è lasciato con la sua compagna Ingrid Muccitelli. Qualche mese dopo il comico e conduttore si è fidanzato con Federica Laviosa. Dall’unione, il 26 maggio del 2011, è nata Margherita. Nel 2016, però, la coppia si è separata. Ad oggi non si hanno notizie ufficiali su una nuova compagna: parrebbe proprio dunque che il conduttore sia al momento single.

Instagram Piero Chiambretti

E’ presente sui social dove lo troviamo con il suo profilo ufficiale (@pierochiambretti). Il suo profilo vanta circa 74.000 followers.

Curiosità, quello che non sai di lui

Chiambretti è anche un imprenditore: possiede alcuni ristoranti e pizzerie di Torino. E’ stato anche doppiatore di Wiggins, personaggio del film d’animazione Pocahontas. Sua madre Felicita, poetessa e autrice di canzoni, è purtroppo deceduta a causa del Covid-19.