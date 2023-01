Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera, figlio, altezza, fidanzata, ex moglie, Instagram

Tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con Verissimo! Come sempre la padrona di casa Silvia Toffanin, su Canale 5 a partire dalle 16.30, è pronta a regalare agli affezionati telespettatori un momento di gioia e relax! Numerosi gli ospiti presenti nell’amato e seguitissimo salotto di Canale 5, pronti come sempre a raccontarsi a tu per tu proprio come si fa tra amici! Tra di loro anche Pierpaolo Pretelli, ma cosa sappiamo di lui? Conosciamolo meglio!

Chi è Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico, Pierpaolo si è trasferito a Roma: qui si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Ma ha poi deciso di abbandonare gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo. Raggiunge la notorietà quando nel 2013 viene scelto come primo velino di Striscia la Notizia: con lui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 Elia Fongaro. Pierpaolo nel 2018 ha partecipato prima come tentatore a Temptation Island Vip poi come corteggiatore di Uomini e Donne. Ha partecipato, arrivando fino alla fine, anche all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Vita privata e fidanzata

Pierpaolo Petrelli ha avuto una lunga storia d’amore con la modella cubana Ariadna Romero. Dall’unione è nato nel 2017 il loro figlio Leonardo. Attualmente Pierpaolo vive a Roma con il fratello Giulio e proprio nella casa del Grande Fratello Vip ha ritrovato l’amore con la showgirl italo- persiana Giulia Salemi.

Tatuaggi di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo ha diversi tatuaggi: una chiave di violini dietro l’orecchio sinistro, un cuore con una fiamma sull’avambraccio destro, il volto di una donna sulla spalla destra, un simbolo del sole sulla schiena, un’ancora sull’avambraccio sinistro e la scritta “Certe luci non puoi spegnerle” che va dal gomito sinistro fino al polso.

Instagram

Molto attivo sui social, Pierpaolo su Instagram (@pierpaolopretelliofficial) è seguitissimo: vanta 647mila seguaci.