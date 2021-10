Piero Neri, chi è il fidanzato di Raffaella Fico: età, lavoro, Instagram, da quanto tempo stanno insieme

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Ma i canali social hanno già avvertito: sarà una puntata scoppiettante. Atteso, da tutti, il fidanzato di Raffaella: Pietro Neri.

Piero Neri: chi è, età, carriera, eredità, dove vive

Piero Neri abita a Forte dei Marmi, in Toscana. Ha 45 anni ma di lui sappiamo poco perché non è avvezzo alle telecamere, ma ha invece collezionato molti successi nel mondo dell’imprenditoria. Parliamo infatti del ricco erede della sua famiglia di noti imprenditori di Livorno, fondatori della Neri Group: Maritime Solutions, che lavora nel campo mercantile.

Piero Neri: vita privata, fidanzata

Nonostante sia molto riservato Pietro Neri è fidanzato con Raffaella Fico. Nel giro di pochi mesi, si sono conosciuti e subito innamorati. Raffaella ha confessato di essere stata single per un po’ e di aver poi trovato in Piero Neri tutto quello che desiderava. Piero Neri, invece, è uscito, ormai da molto tempo, da una storia molto lunga e impegnativa che gli ha causato non poco dolore. I due si sono fidanzati poco prima dell’ingresso di lei nel reality show, e Raffaella ha ammesso di sentire la mancanza di del compagno.