Pino Ammendola: chi è, età, carriera, Operazione San Gennaro, chi è il figlio Claudio, moglie, foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Pino Ammendola, ma conosciamolo meglio!

Pino Ammendola: chi è, età, carriera

Pino Ammendola è nato a Napoli il 2 dicembre del 1951 ed è un noto attore, doppiatore, regista e autore teatrale molto conosciuto. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo nel 1963, quando ha debuttato nel cinema con un piccolo ruolo accanto a Nino Manfredi in Operazione San Gennaro di Dino Risi. Ha lavorato tantissimo in teatro e ha recitato con artisti come Arnaldo Nicchi, Tino Buazzelli, Salvo Randone, Mario Landi e tanti altri. Nel doppiaggio, invece, ha cominciato con un piccolo ruolo sotto la direzione di Pier Paolo Pasolini, poi ha lavorato con Ettore Scola, Federico Fellini e ha prestato la voce ad attori stranieri come Jerry Lewis, Henry Gibson, Antonio Banderas.

Pino Ammendola: chi è la moglie, chi è il figlio Claudio e vita privata

Pino Ammendola è il padre dell’attore Claudio Ammendola, nato a Roma il 24 novembre del 1986. Pino Ammendola è felice al fianco di Maria Letizia Gorga, anche lei attrice.