Pino Ammendola, chi è la moglie Maria Letizia Gorga: età, carriera, chi è il figlio Claudio Ammendola

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Pino Ammendola, ma conosciamo meglio la moglie Maria Letizia Gorga!

Maria Letizia Gorga, chi è la moglie di Pino Ammendola: età, carriera

Maria Letizia Gorga è nata a Roma il 23 luglio del 1966 ed è un attrice, proprio come il marito Pino Ammendola. Dopo il diploma e la laurea in lettere moderne, ha studiato arti sceniche alla Scuola d’Arti drammatiche di Mosca ed è stata una delle insegnanti di recitazione e dizione di Artes, scuola diretta da Enrico Brignano. Ha lavorato moltissimo al teatro, dove è stata diretta da Roberto De Simone, Maurizio Scaparo, Tato Russo, ma si è cimentata, ottenendo un bel successo, anche in televisione e al cinema.

Maria Letizia Gorga e Pino Ammendola

Maria Letizia Gorga è la moglie di Pino Ammendola e dal loro amore è nato il figlio Claudio, che ha seguito le orme dei genitori ed è un attore.