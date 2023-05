Pino Carosone, chi è il figlio di Renato Carosone: età, oggi, vita privata, chi è la mamma Lita Levidi

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono una presenza fissa del programma, anche Pino Carosone, il figlio del grande Renato. Lui sarà in studio con Marcello Cirillo e Demo Morselli, che parleranno dello spettacolo ‘Tu vuò fa l’americano’, proprio in onore del grande cantautore napoletano.

Pino Carosone è stato adottato da Renato Carosone?

Pino Carosone è l’unico figlio di Renato Carosone e sappiamo che è nato a Eritrea il 28 maggio del 1939. In realtà, Pino è il figlio adottivo del grande cantautore napoletano e la vera storia è stata raccontata solo recentemente. Lui era nato da Lita cinque anni prima del matrimonio con Carosone, in un’epoca in cui essere una ragazza madre era uno scandalo e sposarla ancora di più. Renato, quindi, ha deciso di adottare il bambino e di registrare la sua nascita in Italia con il cognome Carusone un anno e mezzo dopo il matrimonio con Lita, al fine di regalare al bambino una famiglia e una vita migliore.

Pino Carosone e suo papà hanno sempre avuto un ottimo rapporto: hanno lavorato insieme e il ricordo, nonostante siano passati anni dalla morte di Renato, è ancora vivo nel suo cuore.

Che lavoro fa, cosa sappiamo su di lui

Pino Carosone è nato, quindi, tra l’arte e ha lavorato per un lungo periodo come ingegnere elettronico, ma ha anche collaborato con il papà Renato. Pino, poi, si è dedicato alla pittura: si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. E oggi ritornerà in tv sul piccolo schermo per ricordare il grande cantautore napoletano.

Cosa sappiamo sulla mamma Lita Levidi

Lita Levidi è stata per anni la compagna di Renato Carosone e l’artista napoletano ha deciso di adottare il figlio della donna, una ballerina, e di crescerlo come se fosse suo. I due si sono sposati nel 1938: è stato un colpo di fulmine, non si sono mai lasciati e nel 1946 hanno deciso di ritornare in Italia e di stabilirsi a Rota d’Imagna, dove hanno aperto uno studio di registrazione. Carosone è morto nel 2001, la moglie nel 2012. Un amore lungo e una coppia da sogno.