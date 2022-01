Pino Insegno: chi è, età, carriera, teatro Roma, chi è la compagna, ex moglie, figli del doppiatore e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Pino Insegno, con la sua simpatia e il suo racconto di vita. Ma conosciamolo meglio!

Pino Insegno: chi è, età, carriera

Pino Insegno è nato a Roma il 30 agosto del 1959 ed è un noto attore, doppiatore, comico e conduttore televisivo. E’ un attore di formazione teatrale, ma ha raggiunto il successo come comico insieme al gruppo della Premiata Ditta. Poi, si è affermato come doppiatore e ha prestato la sua voce a Will Ferrell, Liev Schreiber, Jamie Fox e tanti altri. Dagli anni 2000 ha anche condotto programmi come Zecchino d’oro, Domenica In, Reazione a catena.

Pino Insegno: chi è l’ex moglie Roberta Lanfranchi, chi è la compagna attuale e figli

Pino Insegno ha avuto una lunga storia d’amore con Roberta Lanfranchi: i due si sono sposati e dalla loro unione sono nati i figli Matteo e Francesco. Ora è felice al fianco della compagna Alessia Navarro, anche lei attrice: dall’amore sono nati Alessandro e Valerio. E’ il fratello maggiore di Claudio Insegno.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @pinoinsegnoofficial vanta oltre 81 mila followers.