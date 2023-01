Pino Settanni: chi era, carriera, foto, museo e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi oltre all’attore Giuseppe Pambieri, che si racconterà a cuore aperto, la padrona di casa con i suoi ospiti in studio ricorderà anche il grande fotografo Pino Settanni, scomparso nel 2010. E lo farà in compagnia di Monique Gregory Settanni, Lorella Di Biase e Vittorio Sgarbi.

Cosa sappiamo sul grande fotografo Pino Settanni

Pino Settanni è stato definito da tutti un pittore con la macchina fotografica, un vero artista. Sappiamo che è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 21 marzo del 1949 ed è scomparso nel 2010. Ha da sempre coltivato la sua passione per l’arte e la fotografia e ha effettuato, all’inizio, una serie di foto bellissime nelle regioni del Sud Italia. Nel 1973, invece, si è trasferito a Roma e nel 1975 ha conosciuto la gallerista Monique Gregory, che lo ha introdotto ancora meglio in quel mondo romano d’arte.

L’incontro con Guttuso, le foto di successo

Nel 1977, invece, ha conosciuto il pittore Renato Guttuso e i due sono diventati da subito amici e colleghi. In quel periodo Pino Settanni ha realizzato un bellissimo reportage per l’Espresso sulla linea transiberiana in Siberia, poi si è trasferito per un breve periodo a Parigi. Ed è ritornato a Roma, nel suo studio in via di Ripetta, dove ha realizzato ritratti di personaggi famosi. Impossibile non citare, tra i suoi lavori, Segni dello Zodiaco, Vizi Capitali, Tarocchi, L’alfabeto dei francesi. Ma non solo. Tra il 2000 e il 2005 ha realizzato molti reportage per l’esercito italiano, poi nel 2010 si è spento nella sua seconda città. Roma. Lui che dalla Puglia si era trasferito lì per inseguire l’arte, la foto. Le sue passioni. A Matera c’è un museo a lui dedicato.

Chi è la moglie Monique Gregory

Ma veniamo alla vita privata. La moglie di Pino Settanni, che oggi sarà ospite di Serena Bortone, è Monique Gregory. I due si sono conosciuti a Roma nel 1975, nella galleria d’arte di lei.