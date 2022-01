Pino Strabioli: chi è, età, carriera, Instagram, figli, dove abita, moglie e figli, fidanzato, altezza, Maurizio Costanzo

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Pino Strabioli, ma conosciamolo meglio!

Pino Strabioli: chi è, età, carriera

Pino Strabioli è nato a Porto San Giorgio il 26 luglio del 1963 ed è un noto regista teatrale, attore e conduttore televisivo. Ha iniziato a lavorare in teatro nel 1986, poi ha esordito in televisione nel 1992 a Telemontecarlo e nello stesso periodo ha iniziato a collaborare con Rai 1. Da lì un successo dopo l’altro, tra teatro e piccolo schermo: recentemente è ritornato alle origini con lo spettacolo Sempre fiori mai un fioraio, tratto dal libro scritto con Paolo Poli.

Pino Strabioli è sposato?: moglie, figli, vita privata

Non è sposato, non ha figli ed è molto riservato sulla sua vita privata. Non fa trapelare nulla, ma sappiamo che è stato legato sentimentalmente al regista Patrick Rossi Gastaldi, che il pubblico di Canale 5 conosce come docente di recitazione degli allievi del talent Amici.

Pino Strabioli: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @pinostrabiolireal vanta oltre 21 mila followers.