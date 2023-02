Pippo Baudo, come sta oggi: ‘State tranquilli, a presto’

L’allarme in merito alle sue condizioni di salute era scattato durante la trasmissione ‘Italia Si’, e poi – come spesso accade in questi casi – la notizia è subito diventata virale sul web. A finire sotto i riflettori è l’86enne Pippo Baudo, all’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, praticamente un simbolo per la televisione italiana. Ma cosa è accaduto e come mai in moltissimi erano preoccupati per lui?

Pippo Baudo, il re dei presentatori compie 85 anni

L’intervista a Balestrieri e le condizioni di salute di Pippo Baudo

‘Pippo sta male’, ‘preoccupazioni per Pippo’ ed ancora, ‘lacrime in tv per Pippo’, questo quanto si leggeva in Rete. L’allarme per le condizioni di salute dell’amato conduttore adesso è rientrato, come ha reso noto Baudo stesso il quale ha detto di essere andato a pranzo fuori accompagnato in macchina dalla sua assistente di sempre, Dina Minna. Dopo il pranzo stava per andare a riposare ed ha approfittato di questo momento per rispondere a quanti erano preoccupati per la sua salute. L’apprensione per il conduttore è nata ieri, in diretta, nel programma ‘Italia Si’, dopo l’intervista a Pippo Balestrieri. Parlando con Liorni, l’uomo ha ricordato i giorni passati all’Ariston con Baudo e ad un certo punto, la sua emozione ha abbandonato i ricordi del passato per dirigersi verso il presente: ‘Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo’. Liorni, si è dunque unito al pensiero del suo ospite e da quel momento ecco che la notizia sulle condizioni di salute di Baudo è diventata virale. Le parole di Balestrieri hanno, infatti, avuto na grande risonanza sui social ed in particolar modo su Twitter.

Le parole di Baudo

A seguito dell’accaduto, parole tranquillizzanti sono poi arrivate da Baudo stesso: ‘Tranquilli’, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è rispondere di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio’, dichiara il celebre ed amato conduttore che ha così fugato ogni dubbio, allontanando ogni timore sul proprio stato di salute.