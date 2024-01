Pippo Baudo è in pensione: rivelata la cifre che percepisce… da non credere…

Pippo Baudo da diversi anni è in pensione e non conduce programmi televisivi: Orietta Berti rivela l’assegno pensionistico del conduttore.

Pippo Baudo, al pari di Mike Bongiorno e Corrado, è ritenuto uno dei padri della televisione italiana. Nonostante si sia tirato fuori dalle scene televisive da parecchio tempo per l’età e alcuni problemi di salute, gli spettatori ancora parlano di lui con grande affetto. Tra le persone che ultimamente hanno ricordato Baudo in diretta televisiva, anche l’amica Orietta Berti, che ha citato il conduttore parlando della pensione in Italia.

Pippo Baudo in pensione: da quando?

L’ultima apparizione di Pippo Baudo alla guida di un programma televisivo risale al 2021, dove presenziò su Rai Tre a “La grande opera all’Arena di Verona”. Già da qualche tempo prima, però, il conduttore aveva notevolmente ridotto i propri impegni televisivi, con uno degli ultimi celebri programmi nelle vesti di conduttore, insieme a Bruno Vespa, che fu “Centocinquanta” nel 2011 su Rai Uno.

Pippo Baudo in pensione: perchè?

Il noto presentatore italiano, legato profondamente alla conduzione del Festival di Sanremo tra il 1968 e il 2008, ha dovuto lasciare la conduzione per l’avanzare dell’età e soprattutto una grave malattia, che per diverso tempo lo costrinse a cure mirate e molto pesanti. Condizione che però, ogni tanto, gli concede ancora la possibilità di compare on screen in Rai davanti le telecamere per rilasciare interviste sulla sua storia televisiva, quella dell’emittente pubblica italiana o semplicemente come ospite d’onore a qualche grande programma.

Pippo Baudo in pensione: le rivelazioni di Orietta Berti

Pippo Baudo da più di dieci anni si può considerare in pensione, con Orietta Berti che ha voluto raccontare in televisione il rapporto del conduttore con il pensionamento. Secondo la cantante italiana, Baudo percepirebbe 900 euro al mese con l’assegno della pensione: cifra peraltro identica a quella che percepisce la Berti. A detta di molti fan, un cifra bassissima per un uomo che ha scritto tra le più importanti pagine della nostra televisione.

Pippo Baudo in pensione: gli bastano 900 euro al mese?

Come molti pensionati del nostro Paese, vive con una pensione molto bassa da diversi anni. Il conduttore, secondo le rivelazione di Orietta Berti, non sarebbe andato in difficoltà economiche principalmente per i risparmi messi da parti lungo tutta la sua carriera televisiva, che soprattutto oggi gli consentendo di fare una vita molto agiata e senza problemi finanziari.

Pippo Baudo in pensione: saranno vere le parole di Orietta Berti?

Nonostante le rivelazioni televisive della cantante italiana, non tutti gli spettatori credono a quei dati. Per l’importanza di Pippo Baudo, qualcuno è convinto come quelle cifre dette dalla Berti non siano veritiere. Resta come lo stesso conduttore, almeno fino a oggi, non abbia mai confermato o smentito quelle cifre, in dichiarazioni che probabilmente non farà mai conoscendo anche lo stile molto professionale che contraddistinse il “papà della televisione italiana” durante tutto l’arco della sua carriera.