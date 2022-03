Più forti del destino: quando inizia, trama, cast e anticipazioni della nuova fiction di Canale 5

Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissimi giorni su Canale 5 debutterà una nuova serie in costume, che sarà composta da quattro puntate, diretta da Alexis Sweet. Stiamo parlando di ‘Più forti del destino’, che vede tra le protagoniste Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Dharma Mangia Woods, Loretta Goggi.

La data della prima puntata di Più forti del Destino e quando finisce

Più forti del destino prenderà il via mercoledì 9 marzo e terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per ben quattro serate. Gli ultimi episodi, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, dovrebbero andare in onda il 16 marzo, sempre in prima serata, subito dopo il classico appuntamento con Striscia la Notizia.

Cast e di cosa parla la serie tv

La fiction è un adattamento della serie francese ‘Le Bazar de la charite‘ e racconta la storia di tre donne costrette a subire molte ingiustizie. Siamo nella Sicilia di fine Ottocento e le protagoniste sono Arianna, Costanza e Rosalia, che cambieranno le loro vite alla Mostra sulle nuove tecnologie a Palermo. E’ qui che divamperà un incendio, che causerà molte vittime. Le tre cosa decideranno di fare per ricominciare da zero? Nel cast: Giulia Bevilacqua, che interpreta Arianna di Villalba, Dharma Mangia Woods, che è la contessina Costanza Di Giusto, Laura Chiatti che veste i panni di Rosalia Catalano, la cameriera di Costanzo. Ma non solo. Tra gli attori anche Lorella Goggi, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta.