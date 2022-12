Pluto Tv: cos’è, come funziona e quali sono film e serie tv da vedere

Pluto TV è una piattaforma di streaming che permette di vedere sia contenuti on demand, sia in diretta streaming in maniera completamente gratuita. L’unica condizione a cui deve sottostare l’utente per accedere alla vasta gamma di contenuti disponibili su Pluto TV è quella di interrompere periodicamente la visione dei programmi per fare spazio a dei brevi spot pubblicitari, che permettono di mantenere il servizio gratuito.

Come funziona la Pluto TV?

Pluto TV può essere guardata gratuitamente da smartphone, tablet, PC, smart TV e console, utilizzando l’app dedicata oppure direttamente dal Web. In entrambi i casi, utilizzare Pluto TV è molto semplice: nel primo caso è sufficiente cercare l’app nel digital store del dispositivo che si vuole utilizzare e scaricarla. A questo punto poi basta aprirla e iniziare a guardare ciò che si vuole. In alternativa può essere usata anche direttamente dal web: è sufficiente digitare su un motore di ricerca «Pluto TV», scegliere il primo risultato disponibile, entrare nel sito e decidere da cosa iniziare.

Ma effettivamente cosa si può vedere su Pluto TV? Quali sono i canali e i programmi disponibili? Vediamo. Pluto TV è una piattaforma ricca di contenuti, sia per i più piccoli, sia per gli adulti. Il servizio si divide principalmente tra programmi in streaming live e on demand. Durante la visione dei contenuti ci saranno delle pubblicità che garantiscono la fruizione del servizio in maniera gratuita. Nella sezione on demand ci sono moltissime categorie: in primo piano, best of 2022, sotto l’albero, film romantici, film d’azione, thriller, film sci-fi, horror, drama, comedy, italiani, film ispirati ai libri, in lingua originale, intrattenimento, crime, anime e anche tante serie TV.

Tra i programmi disponibili ci sono:

I Jefferson

Il banco dei pugni

Ex on the beach

Inazuma Eleven

Piff – Il testimone

South Park

Spongebob e molti altri ancora.

Il live streaming

Per quanto riguarda i programmi disponibili in live streaming le categorie sono pressoché le stesse dei programmi on demand. Premendo sulla categoria che si intende guardare, Pluto TV indirizza l’utente verso i canali pertinenti, così da poter subito scegliere. Rispetto alle categorie disponibili on demand, nella sezione live streaming sono disponibili anche la categorie News e Sport, all’interno della prima è possibile vedere Euronews, CBS News, Telefe Noticias e Chilevisión Noticias; mentre nella categoria sport ci sono Fuel TV, Sport (un canale generalista), IGN e WPT, che trasmette i tornei di poker. Se si vuole sapere se un film o una serie è disponibile su Pluto TV è sufficiente inserirne il titolo nella barra di ricerca in alto, dove c’è la lente di ingrandimento.