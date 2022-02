Pomeridiano Amici 21, anticipazioni 15 febbraio 2022: riassunto puntata di ieri, spoiler e news sul serale

Pomeridiano Amici 21: cosa accadrà nella puntata di domani 15 febbraio 2022? Scopriamo insieme tutte le novità che avverranno tra i banchi della scuola più seguita e amata d’Italia. Condotto da Maria De Filippi e con la partecipazione di tutto l’incredibile staff di docenti, scopriamo insieme tutte le indiscrezioni!

Pomeridiano Amici 21: riassunto della puntata

La 19esima puntata del pomeridiano di Amici 21 ha visto i riflettori puntati su Gio Montana: allievo di Anna Pettineli si è esibito con il suo inedito, “Sole a mezzanotte”. L’esibizione è andata bene e il suo posto è stato confermato. E’ poi la volta di Alice, allieva di Veronica Peparini. Svelato anche il vincitore della gara di ascolti su Radio Zeta: si tratta di Alex Wyse, il cui inedito, “Accade”, è andrà in rotazione su RTL 102.5 proprio a partire da oggi pomeriggio. Ma cosa accade nel dopo puntata?

Amici 21, fragilità ed emozioni

E’ presto detto: LDA è sottotono, queste le sue parole: “Sono due puntate che non riesco a cantare. Non ce la faccio. Mi blocco. Sto cantando con la paura. Salgo lì sopra per primo e mi agito. Da due puntate non riesco a fare ciò che voglio. Io devo superare sta paura. Perché ce la fate tutti e io no? So che posso dare di più, ma mi si blocca l’aria. Non riesco a respirare. Non sentivo un c***o all’inizio. Il giorno prima alle prove generali la faccio bene e poi quando c’è il pubblico non la riesco a cantare come vorrei. Ho troppe cose che mi bloccano. Ho troppa paura di sbagliare. Un errore mio vale 20 volte di più rispetto agli altri. Ho questa paranoia tutta mia. Essendo in una situazione complicata, mi sento in dovere di cantare sempre perfettamente”. Ci sono anche belle notizie, toccanti: è il caso di Calma: il ragazzo viene convocato in sala prove e riceve delle foto e una lettera dai genitori. La commozione è tanta e viene subito condivisa con gli altri ragazzi, spiegando cos’è la scatola dei sogni, regalo ricevuto dai genitori.