Pomeridiano Amici 21, anticipazioni daytime 19 gennaio 2022

Il serale si avvicina e i ragazzi di Amici, giovani ballerini e cantanti, stanno continuando il loro percorso ormai da settimane. Tra prove, esibizioni, sfide e nuovi ingressi. Ma cosa succederà nella puntata di oggi pomeriggio, mercoledì 19 gennaio?

Amici anticipazioni daytime 19 gennaio 2022

Dopo aver visto Rudy Zerbi di fronte ai cantanti e la reazione di Alex all’ingresso di Calma, oggi nel daytime cosa succederà? Elena, Paily e Nicol, tutte allieve di Rudy, hanno dovuto abbandonare la casetta e, quindi, rinunciare al sogno di arrivare al serale. Stessa brutta sorte anche per Cristiano, ballerino di Alessandra Celentano, che ha perso la sfida voluta da Raimondo Todaro contro Christian.

Daytime Amici 19 gennaio 2022: ultime novità

Nella scorsa puntata Alessandra Celentano ha deciso di sospendere, per l’ennesima volta, la maglia alla sua allieva Cosmary e oggi molto probabilmente la rivedremo in sala a fare prove su prove. Maglia sospesa anche per Albe, allievo di Anna Pettinelli. Oggi, 19 gennaio, sicuramente il pubblico vedrà i due allievi di fronte alle proprie insegnanti: cosa succederà? Ci saranno altri colpi di scena? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle 16.10, subito dopo Uomini e Donne.