Pomeridiano Amici 21, anticipazioni, spoiler e riassunto daily 2 febbraio 2022: Mattia Zenzola sostituito?

Pomeridiano Amici 21, le anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 2 febbraio 2022. Torna l’appuntamento giornaliero con la classe degli allievi di Maria De’ Filippi. Prosegue la formazione dei partecipanti al talent tra i più famosi della tv tra colpi di scena, delusioni e successi. Facciamo dunque il punto su quanto accaduto ieri e su cosa vedremo in tv oggi mercoledì 2 febbraio 2022.

Pomeridiano Amici 21: riassunto, dove siamo rimasti

Ecco quanto accaduto nella puntata di Amici di ieri, martedì 1 febbraio 2022. Inizia la scrematura per trovare il sostituto di Mattia Zenola e alla fine il cerchio si stringe attorno ad Asia, Matteo e Aurora. Alessandra Celentano “interroga” i ragazzi chiedendo di esprimere i loro punti di forza e le loro fragilità. C’è stata poi una bellissima sorpresa per Luigi: mamma e papà ascoltano in video il suo nuovo inedito. Ma ieri è stata la volta dei casting di Rudy Zerbi. Il primo cantante che si presenta è Karma. Poi è la volta di “Nessuno“, alias Paolo Vantaggiato, quindi tocca ad Ethos.

Clicca qui per rivedere la puntata di Amici 21 del 1 febbraio 2022

Cosa vedremo nella puntata di oggi 2 febbraio del pomeridiano di amici, spoiler

E oggi cosa attenderà i ragazzi? Cosa avranno in serbo i prof? Non ci resta che scoprirlo seguendo il consueto appuntamento del pomeriggio, sempre su Canale 5 a partire dalle ore 16.10. La domenica invece, lo ricordiamo, l’appuntamento si sposta alle 14.00 sempre su Canale 5.