Pomeridiano Amici 21, riassunto e anticipazioni puntata di oggi 27 gennaio 2022: assegnazioni e ultime novità

Il Serale di Amici si fa sempre più vicino, ma intanto gli allievi della scuola più famosa d’Italia continuano il loro percorso, tra prove, sfide, esibizioni. L’obiettivo resta uno: conquistarsi la tanto ambita maglia oro, il pass per accedere alle fasi finali del programma. Ma cosa succederà nel pomeridiano di oggi, giovedì 27 gennaio, in attesa della puntata della domenica? Scopriamolo insieme!

Amici, pomeridiano di giovedì 27 gennaio 2022: riassunto e anticipazioni

Ci saranno nuovi ingressi nella scuola di Amici, ora che il Serale sembra essere quasi alle porte? Mattia Zenzola è infortunato da un po’ e la maestra Alessandra Celentano ha tutte le intenzioni di sostituirlo: ha incontrato due ballerini di latino americano, chi di loro potrebbe prendere il posto del giovane pugliese?

Amici 27 gennaio 2022: la prova per LDA e Crytical

Ma non finisce qui. LDA, dopo giorni senza buste, ha ricevuto un compito dalla maestra Anna Pettinelli: dovrà fare domenica un brano in inglese e non avrà la possibilità di aggiungere le barre. Ci riuscirà? E ancora, Crytical, invece, giovane rapper 18enne, è stato convocato da Rudy Zerbi, che ha in mente per lui un’esibizione. Ma Anna Pettinelli, sua maestra, non ci sta. E oggi, molto probabilmente, vedremo su Canale 5 l’ennesimo confronto!