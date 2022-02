Pomeridiano GF Vip, anticipazioni 11 febbraio 2022: nuova lite tra Alessandro e Antonio

Ultimo appuntamento con il pomeridiano del GF VIP in onda su Canale 5, poi il reality tornerà sul piccolo schermo lunedì con la classica puntata in diretta. E se da una parte Delia è la prima finalista, tra stupore e delusione, dall’altra i “vipponi” stanno continuando il loro percorso con un solo obiettivo: arrivare al 14 marzo, giorno in cui verrà decretato il vincitore. E lo stanno facendo tra risate sì, ma anche tante polemiche e discussioni. Proprio come la lite che sta tenendo banco in questi giorni e che vede protagonisti, ancora una volta, Alessandro e Antonio.

Pomeridiano GF VIP 11 febbraio 2022: la lite tra Alessandro e Antonio

Non è bastata la discussione avuta in studio venerdì, tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno non corre buon sangue. E i due continuano a litigare. Ma gli altri concorrenti sembrano avere le idee chiare e si sono schierati dalla parte di Antonio, uno degli ultimi arrivati, perché Basciano pare utilizzi parole sempre troppo forti, termini poco idonei alle situazioni. Arriveranno a un compromesso o la guerra sarà ancora aperta?

Pomeridiano GF VIP 11 febbraio: ultime news su Jessica e Barù

Protagonisti del pomeridiano di oggi potrebbero essere anche Jessica e Barù, che continuano a stuzzicarsi a vicenda. Tra i due nascerà davvero qualcosa o è solo un gioco? Una strategia?