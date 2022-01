Pomeriggio 5, quando torna Barbara D’Urso: che fine ha fatto e come sta la conduttrice tv

Quando torna Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5? E’ questo quello che si chiedono in tanti, visto che la conduttrice sembra ‘sparita’ dalla televisione e sta facendo stare in apprensione tutti i suoi fan, tutti quelli che non vedono l’ora di rivederla al timone della trasmissione pomeridiana. Barbara D’Urso, infatti, non è rientrata dopo la pausa natalizia, come mai?

Quando torna Barbara D’Urso a Pomeriggio 5? La data

Stando a quanto riporta TvBlog, Barbara D’Urso dovrebbe tornare alla conduzione di Pomeriggio 5 lunedì 17 gennaio. E dovrebbe ricominciare così la sua trasmissione che ha, anche solo per poco, ‘abbondonato’ per concedersi dei meritati giorni di riposo. Al suo posto, in queste settimane, la giornalista del TG5 Simona Branchetti, che si sta occupando di attualità, senza tralasciare lo spettacolo.

Come sta Barbara D’Urso e che fine ha fatto

Barbara D’Urso sta bene e lo dimostrano le foto che pubblica sui social. Anzi, ha trascorso i primi giorni dell’anno sulla neve. Si sta ricaricando perché presto tornerà con il suo ‘caffeuccio’ a Pomeriggio Cinque. La data da segnare sul calendario è quella del 17 gennaio: siete pronti?